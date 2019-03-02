Умер украинский писатель Василий Портяк

Украинский писатель и сценарист Василий Портяк скончался 2 марта в возрасте 66 лет. Трагическую новость сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

Причина смерти Портяка не уточняется. Время и место прощания с писателем объявят позднее.

Портяк родился в 1952 году в селе Кривополье Ивано-Франковской области. После окончания факультета журналистики Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Портяк отправился в Москву, где окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов.

Портяк получил признание после написания сценариев для украинских фильмов «Вишневые ночи» и «Меланхолический вальс».