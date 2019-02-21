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Писатель Водолазкин назвал отношения Украины и России семейной ссорой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Писатель Евгений Водолазкин сравнил российско-украинские отношения со ссорой супругов. В беседе с «Известиями» он отметил, что семейные конфликты зачастую очень безжалостны, поскольку близкие люди знают уязвимые места партнера и понимают, «куда бить». По мнению автора, от пятилетнего противостояния устали как русские, так и украинцы.

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«Это одна сторона дела. С другой, в какой-то момент кто-то вспоминает: мы же семья, что же мы делаем? Надеюсь, что такие голоса начнут раздаваться — и прежде всего со стороны политиков», — добавил представитель искусства.

Водолазкин рассказал, что во время прошлогодних визитов в Киев ему довелось пообщаться с большим числом украинских жителей. При этом писателю ни разу не довелось услышать от них антироссийских высказываний.

«Люди, с которыми я разговаривал, живут инерцией прошлых отношений, когда никто не смотрел на национальность. У Солженицына есть замечательное выражение «дремотное неразличение наций». Не то что «ты не наш, но я ничего тебе не говорю», именно просто не замечали. Перед человеком был человек, а не представитель нации, идеологии или еще чего-то», — напомнил автор.

Отношения Украины и России обострились после госпереворота в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли люди, взявшие курс на евроинтеграцию страны. С новой политикой государства согласились не все украинцы. Более 95% жителей Крыма и Севастополя высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины были созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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