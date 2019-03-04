Россия и США продолжат урегулирование проблем Корейского полуострова

Представители России и США признали необходимость в продолжении координации усилий всех сторон в решении проблем Корейского полуострова. Такое решение было принято в понедельник, 4 марта, в результате российско-американских консультаций в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве отметили, что консультации прошли между послом по особым поручениям российского МИДа Олегом Бурмистровым и замгоссекретаря США, спецпредставителем по урегулированию на Корейском полуострове Марком Ламбертом. Стороны обсудили итоги второго американо-северокорейского саммита в Ханое.

Второй саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошел в Ханое 27 и 28 февраля. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

В первый раз главы двух государств встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.