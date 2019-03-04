Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов

Для блинных начинок лучше всего выбирать натуральные продукты, чтобы разнообразить меню на Масленицу и не навредить здоровью. Об этом в эфире НСН рассказала врач-диетолог, основатель одной из клиник Москвы Лидия Ионова.

«Сметану можно заменить натуральным йогуртом. Можно в него добавить огурцы и зелень, причем это могут быть даже соленые огурцы, тогда будет что-то вроде греческой закуски дзадзики. Помимо этого, это могут быть какие угодно ягоды, замороженные или свежие. Это может быть натуральное мясо: его можно отварить, провернуть, добавить пассированный лук, морковь, зелень, овощи, те же кабачки. И тогда это будет полезно и менее калорийно», — рассказала специалист.

Диетолог также отметила, что лучше всего отказаться от покупки блинов с ветчиной и сыром, поскольку качество этих продуктов будет достаточно низким.

Ранее 4 марта врачи дали советы по безопасному поеданию блинов на Масленицу.

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