Байкер Хирург организует уроки патриотизма для молодежи Колымы

Правительство Магаданской области и организация «Русские мотоциклисты», которую возглавляет байкер Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи, сообщается 4 марта на сайте региональной администрации.

«Подростков Магаданской области могут отправить летом в Крым на отдых. Для молодежи организуют спортивные площадки и уроки патриотизма, кроме того, дети смогут попробовать себя в организации известнейшего байк-шоу страны», — сказано в сообщении.

Глава региона Сергей Носов отметил, что участие подростков в проектах Залдостанова в Крыму сыграет важную роль в становлении их жизненной позиции.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин назвал патриотизм стержнем генетической памяти россиян. По словам главы государства, на нем основана непобедимая сила духа жителей страны.