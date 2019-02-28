Прямой эфир

Легенда советской разведки назвал главные качества патриота России

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легендарный разведчик Алексей Ботян, недавно отметивший 102-летие, перечислил главные качества патриота России. Свое мнение он высказал во время творческой встречи со студентами и преподавателями Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 

«В любую минуту и в любой момент он (патриот — Ред.) должен помнить, что он гражданин России, который должен быть не только ее защитником, но также и на своей занимаемой должности делать всё, чтобы наша страна была не только в военном отношении самой сильной в мире, но и экономически», — сказал разведчик.

Как передает ТАСС, ветеран выразил уверенность в стране такие люди есть. 

Ботян, также известный как «лейтенант Алеша» и «майор Вихрь», родился 10 февраля 1917 года. Уже с первых дней Второй мировой войны он вступил в схватку с фашизмом — в сентябре 1939 года сбил три немецких самолета под Варшавой.

Впоследствии Ботян учился в разведшколе НКВД и, как отмечает разведка, стал «неуловимым и квалифицированным супердиверсантом, тенью скользящим в ночи», участвовал в множестве успешных операций СССР.

После войны он много лет проработал в разведке и вышел в отставку в звании полковника.

Ранее президент России Владимир Путин назвал патриотизм стержнем генетической памяти россиян. По словам главы государства, на нем основана непобедимая сила духа жителей страны. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Список патриота»: начинаются закупки фильмов для солдат и матросов
Военнослужащих будут воспитывать на советской классике
Вадим Самойлов раскритиковал рэперов за хайп и оскорбление родины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017