Легенда советской разведки назвал главные качества патриота России

Легендарный разведчик Алексей Ботян, недавно отметивший 102-летие, перечислил главные качества патриота России. Свое мнение он высказал во время творческой встречи со студентами и преподавателями Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

«В любую минуту и в любой момент он (патриот — Ред.) должен помнить, что он гражданин России, который должен быть не только ее защитником, но также и на своей занимаемой должности делать всё, чтобы наша страна была не только в военном отношении самой сильной в мире, но и экономически», — сказал разведчик.

Как передает ТАСС, ветеран выразил уверенность в стране такие люди есть.

Ботян, также известный как «лейтенант Алеша» и «майор Вихрь», родился 10 февраля 1917 года. Уже с первых дней Второй мировой войны он вступил в схватку с фашизмом — в сентябре 1939 года сбил три немецких самолета под Варшавой.

Впоследствии Ботян учился в разведшколе НКВД и, как отмечает разведка, стал «неуловимым и квалифицированным супердиверсантом, тенью скользящим в ночи», участвовал в множестве успешных операций СССР.

После войны он много лет проработал в разведке и вышел в отставку в звании полковника.

Ранее президент России Владимир Путин назвал патриотизм стержнем генетической памяти россиян. По словам главы государства, на нем основана непобедимая сила духа жителей страны.