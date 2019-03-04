«Российская энергетическая неделя – 2019» пройдет в Москве 2–5 октября

Международный форум «Российская энергетическая неделя – 2019» (РЭН-2019) пройдет в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве со 2 по 5 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Традиционно в мероприятиях в рамках форума примут участие главы энергетических ведомств зарубежных стран, топ-менеджеры крупнейших международных и отечественных энергетических компаний, руководители российских регионов, ведущие иностранные эксперты и организации.

На 21 марта запланировано проведение первого заседания оргкомитета РЭН-2019 под председательством главы Министерства энергетики России Александра Новака.

«Осенью мы обсудим ход исполнения программ развития отраслей ТЭК, новые идеи и предложения на 2020–2024 годы, а также взаимодействие со СМИ и молодежью. Обязательно будем приглашать наших партнеров по ОПЕК+, по форуму стран – экспортеров газа, азиатских и европейских коллег», — рассказал министр.

Площадка РЭН предназначена для обсуждения актуальных вопросов мировой энергетической сферы, определения основных направлений развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК), поиска профессиональных решений в ответ на существующие вызовы.

В РЭН-2018, который прошел с 3 по 6 октября, приняли участие порядка 9,5 тыс. человек.