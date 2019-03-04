Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети. Соответствующее решение вынесла судья Мещанского районного суда в понедельник, 4 марта.

«В течение трех дней с момента вступления решения в законную силу Юнусов обязан удалить сообщение, которое стало предметом спора», — цитирует пресс-секретаря Мещанского райсуда Юлию Котомину «Интерфакс».

Сообщение, которое стало поводом для претензий, рэпер разместил на своей странице в Instagram после инцидента с избиением DJ Smash год назад.

Конфликт бывшего народного избранника с DJ Smash произошел в пермском ночном клубе «Дом культуры» в феврале 2018 года, уточняет «Ридус». После потасовки у диджея диагностировали перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По версии пострадавшего, драка началась после того, как музыкант отказался сделать совместное селфи с приятелем экс-депутата — Сергеем Ванкевичем. Последний, предположительно, был пьян и грубо разговаривал с Ширманом.

В июле Ленинский районный суд Перми признал Телепнева и Ванкевича виновными в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» DJ Smash. Их приговорили к двум годам колонии-поселения.

В конце августа Телепнев подал в суд на рэпера Тимати за оскорбления в свой адрес.