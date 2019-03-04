Прямой эфир

Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети. Соответствующее решение вынесла судья Мещанского районного суда в понедельник, 4 марта. 

Избившего DJ Smash экс-депутата признали виновным в еще одной драке

«В течение трех дней с момента вступления решения в законную силу Юнусов обязан удалить сообщение, которое стало предметом спора», — цитирует пресс-секретаря Мещанского райсуда Юлию Котомину «Интерфакс».

Сообщение, которое стало поводом для претензий, рэпер разместил на своей странице в Instagram после инцидента с избиением DJ Smash год назад.

Конфликт бывшего народного избранника с DJ Smash произошел в пермском ночном клубе «Дом культуры» в феврале 2018 года, уточняет «Ридус». После потасовки у диджея диагностировали перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По версии пострадавшего, драка началась после того, как музыкант отказался сделать совместное селфи с приятелем экс-депутата — Сергеем Ванкевичем. Последний, предположительно, был пьян и грубо разговаривал с Ширманом.

В июле Ленинский районный суд Перми признал Телепнева и Ванкевича виновными в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» DJ Smash. Их приговорили к двум годам колонии-поселения.

В конце августа Телепнев подал в суд на рэпера Тимати за оскорбления в свой адрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избившего DJ Smash экс-депутата признали виновным в еще одной драке
Избившего DJ Smash экс-депутата исключили из «Единой России»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017