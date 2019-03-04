Патриарх Кирилл планирует посетить Северную Корею

В планах патриарха Московского и всея Руси Кирилла значится визит в КНДР, но о конкретных сроках пока говорить рано, сообщил в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

В воскресенье глава патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий сообщил, что в ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Могу подтвердить, что в планах патриарха стоит посещение Северной Кореи, но о конкретных датах пока говорить преждевременно», — цитирует Волкова «РИА Новости».

В феврале опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) показал, что рейтинг доверия россиян к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 2017 года увеличился на 5%.