Бесплатные занятия для владельцев домашних животных проведут в Москве

В Москве с 4 по 28 марта пройдет первый из трех циклов бесплатных занятий по уходу за домашними животными. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Специалисты городского комитета ветеринарии в течение трех месяцев будут рассказывать владельцам домашних животных о том, как правильно кормить, лечить и купать своих питомцев, а также о том, как подготовить животное к переезду или путешествию.

Побывать на занятиях можно будет в школах и экологических центрах, управах районов, на станциях по борьбе с болезнями животных, в администрациях поселений и зоомагазинах. Кроме этого, занятия пройдут на «Городской ферме» на ВДНХ, в Большом московском цирке и на других площадках, пишет сетевое издание m24.ru.

Каждый из трех тематических циклов рассчитан на месяц. Первый этап стартует 4 марта и продлится до 28 марта. Он посвящен наиболее распространенным болезням домашних питомцев, в том числе опасным для здоровья человека. Второй этап пройдет в апреле, на нем расскажут о правильном уходе за питомцами, их кормлении и выгуле. В мае пройдет третий цикл занятий, где москвичам подробно расскажут о правилах перевозке питомцев по стране и за границу.

1 марта были названы самые популярные породы кошек у москвичей. Ими оказались бесшерстные породы, а также мейн-куны.