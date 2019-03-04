СК проверит сообщения об избитых подростками женщине и мужчине на Урале

Следователи в Екатеринбурге проверят информацию СМИ об избиении женщины и мужчины подростками. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» от анонимного источника появилась информация о том, что группа подростков причинила телесные повреждения женщине и ее мужу.

Как пишет сайт kp.ru, сообщение в соцсети было опубликовано 3 марта. В нем мать пострадавшего сообщает о том, что днем 2 марта в районе дома 8 на Красном переулке на ее сына с женой напала группа подростков из шести человек. На вид нападавшим было 15–16 лет, все были с рюкзаками и водкой.

«Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Четко по голове, проходящие люди даже на крики жены проходили мимо. Он в тяжелом состоянии в больнице. Но пусть эти дети знают: заявление на них написано, и он запомнил в лицо каждого. Родители, следите за своими детьми!» — написала женщина.

Как пишет ИА «Ура.ру», у мужчины сотрясение мозга и сломана глазница, врачи готовят его к операции.

В пресс-службе УМВД заявили, что заявления в полицию не поступало, в медучреждение пострадавшие также не обращались. СК проводит проверку на предмет достоверности информации.

19 февраля сообщалось, что несколько подростков избили сотрудника полиции на юго-востоке Москвы.