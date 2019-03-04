Прямой эфир

СК проверит сообщения об избитых подростками женщине и мужчине на Урале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Екатеринбурге проверят информацию СМИ об избиении женщины и мужчины подростками. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» от анонимного источника появилась информация о том, что группа подростков причинила телесные повреждения женщине и ее мужу.

Как пишет сайт kp.ru, сообщение в соцсети было опубликовано 3 марта. В нем мать пострадавшего сообщает о том, что днем 2 марта в районе дома 8 на Красном переулке на ее сына с женой напала группа подростков из шести человек. На вид нападавшим было 15–16 лет, все были с рюкзаками и водкой.

«Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Четко по голове, проходящие люди даже на крики жены проходили мимо. Он в тяжелом состоянии в больнице. Но пусть эти дети знают: заявление на них написано, и он запомнил в лицо каждого. Родители, следите за своими детьми!» — написала женщина.

Как пишет ИА «Ура.ру», у мужчины сотрясение мозга и сломана глазница, врачи готовят его к операции.

В пресс-службе УМВД заявили, что заявления в полицию не поступало, в медучреждение пострадавшие также не обращались. СК проводит проверку на предмет достоверности информации.

19 февраля сообщалось, что несколько подростков избили сотрудника полиции на юго-востоке Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подростки дали охраннику водки и устроили тусовку в школе
Хабаровские школьницы сфотографировали женщину в туалете ТЦ и избили

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017