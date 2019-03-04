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Хабаровские школьницы сфотографировали женщину в туалете ТЦ и избили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что хабаровчанку сфотографировали во время посещения туалета в торговом центре, а фотографию разместили в соцсетях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя СУСК РФ по Хабаровскому краю.

«Следствие определяет, есть ли в действиях несовершеннолетних признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение неприкосновенности частной жизни», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока идет проверка, дело не возбуждено.

По данным местных СМИ, девочки-подростки сфотографировали женщину в туалете одного из торговых центров Хабаровска. В ответ на возмущение ее избили, а фотографию позднее разместили в социальных сетях.

В феврале сообщалось, что несколько подростков избили сотрудника полиции на юго-востоке Москвы. Пострадавший инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД обратился к медикам.

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