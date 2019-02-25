Мужчина избил арматурой директора школы в Москве

Мужчина напал на директора одной из школ в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 февраля.

По данным телеканала, злоумышленник пришел на прием к главе учебного заведения и избил его железным прутом.

Нападавшего задержали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в феврале сообщалось, что Росгвардия подготовила изменения в законодательство, которые позволят повысить качество охраны школ. Проекты постановлений будут внесены в кабмин в ближайшее время.