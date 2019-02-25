Мужчина избил арматурой директора школы в Москве
Мужчина напал на директора одной из школ в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 февраля.
По данным телеканала, злоумышленник пришел на прием к главе учебного заведения и избил его железным прутом.
Нападавшего задержали. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в феврале сообщалось, что Росгвардия подготовила изменения в законодательство, которые позволят повысить качество охраны школ. Проекты постановлений будут внесены в кабмин в ближайшее время.