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Мужчина избил арматурой директора школы в Москве

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Фото: Depositphotos
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Мужчина напал на директора одной из школ в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 февраля. 

По данным телеканала, злоумышленник пришел на прием к главе учебного заведения и избил его железным прутом.

Нападавшего задержали. Обстоятельства инцидента выясняются. 

Ранее в феврале сообщалось, что Росгвардия подготовила изменения в законодательство, которые позволят повысить качество охраны школ. Проекты постановлений будут внесены в кабмин в ближайшее время.

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