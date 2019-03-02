В Москве сотрудник «Пятерочки» избил детей ремнем

Сотрудник супермаркета в столичном районе Восточное Измайлово ударил детей ремнем. Родители потерпевших обратились в полицию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах 2 марта.

Инцидент произошел в «Пятерочке» на 15-й Парковой улице. Личность мужчины уже установлена, его обязали явиться в полицию. Дети прошли медосмотр, врачи оценивают тяжесть повреждений.

Как пишет телеканал «Звезда», причиной агрессии мужчины стало желание школьников взять стопку бесплатных рекламных листовок. Охранник обвинил подростков в воровстве, отвел их в подсобное помещение, где избил ремнем.

Ведется проверка.

В конце февраля в Хабаровске водитель автобуса выгнал из салона пятерых школьников, которые не смогли оплатить проезд из-за разрядившегося валидатора, а наличных с собой у подростков не было.