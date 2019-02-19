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Подростки избили полицейского в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Несколько подростков избили сотрудника полиции на юго-востоке Москвы. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах столицы.

19 февраля у группы подростков произошел конфликт с полицейским, который перерос в рукоприкладство. Пострадавший инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД обратился к медикам. Врачи оказали ему помощь в ведомственном госпитале, после чего отпустили.

Возбуждено уголовное дело о разбое, пишет НСН.

18 февраля сообщалось, что школьник ударил полицейского на Манежной площади в Москве, поскольку проиграл спор. Ученик 11-го класса попытался скрыться, но коллеги пострадавшего задержали его. По словам председателя межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, школьнику грозит уголовное дело, а друзья спорщика попадают под статью в качестве заговорщиков.

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