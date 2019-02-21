Подростки дали охраннику водки и устроили тусовку в школе

Воронежские школьники устроили бурную вечеринку с выпивкой и танцами в спортзале своего учебного заведения, которое в тот момент находилось на карантине, сообщает РЕН ТВ.

Чтобы проникнуть в помещение, они подкупили охранника бутылкой водки. Он также был приглашен на мероприятие. Вечеринку в прямом эфире транслировал местный блогер с 10 тыс. подписчиков, что и позволило вычислить злоумышленников.

Разгорелся скандал, в учебное заведение направили полицейских. Охранника, который проработал в школе 15 лет, уволили. Блогер, который не был учеником данной школы, обвинил во всем своих товарищей.

Прокуратура проводит проверку.

В начале февраля завуч одной из школ в Казани пообещала пустить учеников «на колбасу» из-за низкой успеваемости. Ранее на педагога жаловались родители школьников.