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Подростки дали охраннику водки и устроили тусовку в школе

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Воронежские школьники устроили бурную вечеринку с выпивкой и танцами в спортзале своего учебного заведения, которое в тот момент находилось на карантине, сообщает РЕН ТВ.  

Чтобы проникнуть в помещение, они подкупили охранника бутылкой водки. Он также был приглашен на мероприятие. Вечеринку в прямом эфире транслировал местный блогер с 10 тыс. подписчиков, что и позволило вычислить злоумышленников. 

Разгорелся скандал, в учебное заведение направили полицейских. Охранника, который проработал в школе 15 лет, уволили. Блогер, который не был учеником данной школы, обвинил во всем своих товарищей. 

Прокуратура проводит проверку.

В начале февраля завуч одной из школ в Казани пообещала пустить учеников «на колбасу» из-за низкой успеваемости. Ранее на педагога жаловались родители школьников. 

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