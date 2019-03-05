Изменились в лице: в Европе вводят тотальный контроль по биометрии

ЕС создаст базу данных с отпечатками пальцев и распознаванием лиц, чтобы контролировать границы и находить террористов среди желающих въехать на территорию одного из государств — членов ЕС. «Известия» — о новой европейской инициативе и о том, не нарушает ли она права человека на неприкосновенность личной жизни и конфиденциальность персональных данных.

Полиция в доли секунды идентифицирует гражданина по его отпечатку пальца или с помощью видеокамеры и программы распознавания лиц. Полученные данные отправляются в общую информационную систему стран ЕС в режиме реального времени, и моментально приходит ответ, есть ли к проходящему паспортный контроль человеку у силовиков вопросы или нет. Это вполне реальный сценарий жизни в Европе в самом ближайшем будущем: 5 февраля нынешнего года парламент Европейского союза принял предварительное соглашение о безопасности в сообществе.

Лично известные

Информация о каждом предъявленном на границе документе граждан государств, не входящих в ЕС, будет храниться в общей базе биометрических данных всех иностранцев, которые хотят въехать (подали заявки на визу), въезжали или въезжают в настоящий момент в одно их государств Шенгенской зоны. Таким образом, на каждого, кто когда-либо пересечет границу любой страны Шенгена, правоохранители будут иметь отпечатки пальцев и изображения лиц. Это касается всех: и туристов, и совершающих деловые поездки бизнесменов, и потенциальных беженцев в поисках убежища. Авторы идеи полагают, что люди не будут выражать недовольство сбором их персональных данных, понимая, что это делается в целях обеспечения общественной безопасности.

biometry1 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Ну а кому не нравится — можете не приезжать, насильно вас никто не гонит. Демократия же. Тем более что полицейские структуры (Европол и прочие) клянутся, что данные в базах станут доступны только «для внутреннего употребления» и предоставлять на сторону их разрешено будет только на основании официальных запросов с соблюдением установленных законами процедур.

О том, как хакеры взламывают хранилища, воруют данные и сливают их (продавая оптом или открывая бесплатно с какими-то иными целями), всем хорошо известно, но европейские законники и борцы с терроризмом об уязвимости проекта в этом плане предпочитают умалчивать. Хотя под маркой благой цели борьбы с террористической угрозой в границах Шенгенской зоны нарушается право на конфиденциальность 218 млн иностранных граждан, проживающих в ЕС.

Проектом предусмотрено объединение нескольких баз, хранящих сегодня персональные данные: реестра заявителей на получение визы, реестра запросов на предоставление убежища, а также реестра находящихся в розыске и объявленных преступниками, подлежащими задержанию. До настоящего момента отпечатки пальцев хранили только два последних реестра, причем обмена информацией между ними (по крайней мере, официального) не было.

biometry2 Фото: ТАСС/Петр Сивков

В дополнение к названным будут созданы еще три базы биометрических данных:

Лиц, направляющихся в страны ЕС и Шенгенского соглашения с кратковременными туристическими визитами; Лиц, направляющихся на долгосрочное пребывание; Лиц, кто, прибыв из не входящих в ЕС стран в краткосрочную или долгосрочную поездку, совершил противоправные действия и оказался в поле зрения полиции и судов.

Для тех, кто получит право оперировать хотя бы в одном из шести названных реестров, будет открыт доступ и во все остальные.

Ранее каждая структура, обладавшая своей базой персональных данных, делилась ими с другой организацией только по запросу правоохранительных органов, которые, в свою очередь, должны были доказать, что интерес у них не праздный, а подтвержденный наличием уголовного дела, открытого в адрес лица или группы лиц, данные которых затребованы.

«Гибкий подход» к правам человека

Комментируя это предложение, заместитель генерального директора департамента информационных систем министерства внутренних дел Испании Энрике Эсплугес заявил, что «возможность коммуникаций и обмена данными между ранее независимыми реестрами устранит наконец все препятствия на пути к выработке общей стратегии безопасности границ, управления миграцией и борьбы против терроризма».

Руководитель департамента ЕС, отвечающего за сохранность персональных данных, Джованни Бутарелли придерживается иного мнения: «У реестров разные цели, задачи одних порой несовместимы с задачами других, поэтому лучше все-таки оставить разделение как есть и доступ в каждый лицензировать отдельно. Разрешив реестрам обмениваться данным без соблюдения ограничительных процедур, мы тем самым поставим под угрозу право на невмешательство в частную жизнь, а это — один из фундаментальных принципов существования ЕС. Кроме того, такая макробаза облегчит доступ к данным со стороны хакеров — вместо шести взломов им придется делать всего один».

Крум Гарков, директор Европейского агентства по управлению персональными данными ЕС EU-Lisa, считает, что цель оправдывает средства: «Можно поступиться некоторыми личными тайнами ради общей безопасности союза. Зато с помощью новой системы выявлять террористов, скрывающихся под чужими именами и за фальшивыми документами, станет легче».

«В ходе расследования после нападения на Рождественский рынок в Берлине в 2016 году мы обнаружили, что террорист Анис Амри имел 14 удостоверений личности, выданных в разных странах — членах ЕС», — цитирует Гаркова французский портал mediapart.fr.

Испанская La Vanguardia обращает внимание на то, что «в последние три года среди участников терактов, совершенных на территории ЕС, не было ни одного гражданина зарубежных стран». В переводе с официального на человеческий язык это означает: да, конечно, теракты совершали арабы, но уже получившие паспорта государств Евросоюза и потому иностранцами не считавшиеся. Прямой намек на то, что тратить дополнительные миллиарды на цифровой контроль границ — деньги на ветер. Прибывающие в Европу беженцы — все сплошь позитивные ребята. В террористов же они превращаются, став по документам европейцами.

При этом, по данным Датского института международных исследований, 59% жителей ЕС считают, что «главная опасность террористических актов — в приеме иммигрантов из арабских и африканских стран».

Дорогая моя безопасность

Хотя, до того как главы Европарламента и Евросовета одобрят проект, еще предстоит подготовить некоторые документы, гонка за деньгами, необходимыми для реализации идеи, уже началась.

Программа надежной цифровой защиты, как ее уже окрестили в СМИ, влетит Евросоюзу в хорошую копеечку. По расчетам специалистов из французского технологического гиганта Idemia and Security Identity Alliance, только на организацию взаимного доступа между шестью названными выше реестрами на ближайшие 9 лет потребуется €425 млн.

biometric4 Фото: REUTERS/Toru Hanai

К этой цифре нужно будет добавить приблизительную стоимость вновь создаваемых баз данных: €480 млн на систему регистрации въезда и выезда путешественников, €212 млн для системы рассмотрения заявок на въездные визы и €78 млн для системы регистрации преступников.

«Фонд комплексного управления границами», которому поручено вести «наблюдение за миграцией и осуществлять пограничный контроль», рассчитывает получить в рамках проекта на 2020–2027 годы €8,237 млрд. Это на 197% больше, чем объем денег, выделявшийся названному фонду в предшествующей семилетке. Кроме того, еще €9,2 млрд запланировано выделить в течение названного периода на «обслуживание заявок, подаваемых иностранцами на получение ВНЖ, ПМЖ, предоставление политического убежища и прочих вопросов, связанных с миграцией населения».

Смета также включает €136 млн, которые будут выделены государствам-членам для внедрения системы на каждом из пограничных постов. Бюджет Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны, занимающееся контролем внешних границ ЕС) на предстоящую семилетку вырастет втрое по сравнению с предыдущей и составит €12 млрд.

Разумность таких астрономических расходов аргументируется, естественно, необходимостью защиты европейцев от террористической угрозы. Однако пока сторонники проекта не привели никаких данных, подтверждающих, что вводимая в действие система тотальной слежки действительно способна помочь в выявлении потенциальных террористов.