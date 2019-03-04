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Мужчина пострадал при сходе снега с крыши в Мурманской области

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Пешеход получил травмы при сходе снега с крыши жилого дома в Мончегорске (Мурманская область). Прокуратура возбудила административное дело.

Инцидент произошел на проспекте Металлургов. Снег рухнул с крыши, в результате чего телесные повреждения получил мужчина. В ходе осмотра места происшествия правоохранительные органы установили, что на крыше образовались большие скопления снега, что представляет опасность для людей. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В отношении сотрудников управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Коммунальщикам предписали незамедлительно устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге наледь упала с крыши на женщину с коляской. От удара коляска опрокинулась, но младенец 2018 года рождения не пострадал. Женщина получила ушибы и ссадины.

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