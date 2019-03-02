Кровля жилого дома обрушилась под тяжестью снега в Саратовской области

В городе Пугачеве Саратовской области под тяжестью снега обрушилась кровля многоквартирного дома. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в двухэтажном здании №101 по улице Горького в субботу, 2 марта. Площадь обрушения составила 60 кв. м.

Как рассказали в прокуратуре Саратовской области, дом находится на самоуправлении. Ремонт кровли в нем за счет средств регионального фонда капремонта не проводился. По данным официального портала «Реформа ЖКХ», он был запланирован на 2018 год, пишет «РИА Новости».

26 февраля в Нижнем Новгороде в результате падания груды снега обрушилась крыша одного из зданий механического техникума на Сормовском шоссе. Никто не пострадал. Площадь обрушения составила 30 кв. м.