В Нижнем Новгороде обрушилась крыша техникума

В Нижнем Новгороде снег обрушил крышу одного из зданий механического техникума. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в корпусе на Сормовском шоссе, сообщает ТАСС. Снег упал с крыши основного здания на пристройку, в результате ее крыша провалилась. Площадь обрушения составила 30 кв. м.

По данным ведомства, никто не пострадал. Сайт kp.ru со ссылкой на очевидцев происшествия пишет об одном пострадавшем. Местный портал «Время» также сообщает об одном травмированном. По его данным, это студент. Он не получил серьезных ранений, после осмотра медиками его отпустили домой.

22 февраля в Кемеровской области 45-летняя женщина погибла в результате обрушения кровли частного дома. По предварительным данным, крыша провалилась под тяжестью снега.