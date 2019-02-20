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Уголовное дело возбудили после обрушения кровли в подмосковной школе

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Фото: МЧС РФ
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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения кровли в школьной столовой в Можайском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по региону.

Расследование ведется по статье «Халатность». На месте продолжают работать криминалисты и следователи, изымается документация по безопасности учебного учреждения, устанавливаются ответственные за организацию ремонтных работ, пишет RT.

Инцидент произошел утром 20 февраля в подмосковном Тропарево. После того, как в здании школьной столовой обрушилась кровля, учеников временно перевели на дистанционное обучение, а уже 21 февраля они пойдут в ближайшую школу в селе Сокольниково. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В момент инцидента в школе находились 226 человек, пишет «Газета.ру»

 

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