Кровля школьной столовой обрушилась в Московской области

Кровля школьной столовой обрушилась в селе Тропарево Можайского района Московской области. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в отдельно стоящем здании на площади 146 кв. м в среду, 20 февраля. В момент случившегося на занятиях находились не менее 200 учеников и 26 педагогов. Все дети были отпущены домой, пишет ТАСС.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы и профильные специалисты, чтобы установить причину обрушения.

28 января в городе Поворино в Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада. В момент происшествия дети находились на прогулке.