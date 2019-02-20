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Кровля школьной столовой обрушилась в Московской области

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Фото: vk.com/Александр Шарин
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Кровля школьной столовой обрушилась в селе Тропарево Можайского района Московской области. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел в отдельно стоящем здании на площади 146 кв. м в среду, 20 февраля. В момент случившегося на занятиях находились не менее 200 учеников и 26 педагогов. Все дети были отпущены домой, пишет ТАСС.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы и профильные специалисты, чтобы установить причину обрушения.

28 января в городе Поворино в Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада. В момент происшествия дети находились на прогулке.

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