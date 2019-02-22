Прямой эфир

В Кузбассе женщина погибла при обрушении кровли дома под тяжестью снега

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Таштагольском районе Кемеровской области в результате обрушения кровли частного дома погибла 45-летняя женщина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительной версии, частичное повреждение конструкции произошло из-за скопления снега. Проводится доследственная проверка.

«В дневное время соседи заметили обрушение крыши веранды, под завалами которой находилась женщина, <…> прибывшие медицинские работники констатировали ее смерть» — приводит заявление ведомства ТАСС.

20 февраля в селе Тропарево Можайского района Московской области обрушилась кровля отдельно стоящего здания школьной столовой. Никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кровля завода «Автомаш» в Калуге обрушилась из-за снега
Под Саратовом из-за снега обрушилась кровля фельдшерского пункта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017