В Кузбассе женщина погибла при обрушении кровли дома под тяжестью снега

В Таштагольском районе Кемеровской области в результате обрушения кровли частного дома погибла 45-летняя женщина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительной версии, частичное повреждение конструкции произошло из-за скопления снега. Проводится доследственная проверка.

«В дневное время соседи заметили обрушение крыши веранды, под завалами которой находилась женщина, <…> прибывшие медицинские работники констатировали ее смерть» — приводит заявление ведомства ТАСС.

20 февраля в селе Тропарево Можайского района Московской области обрушилась кровля отдельно стоящего здания школьной столовой. Никто не пострадал.