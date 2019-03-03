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В Екатеринбурге наледь с крыши упала на женщину с коляской

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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В Екатеринбурге наледь с крыши упала на женщину. У нее диагностированы ушибы и ссадины, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 2 марта на Донбасской улице, говорится в сообщении. Женщина гуляла с коляской, в которой находился ребенок 2018 года рождения. От удара коляска опрокинулась, но младенец не пострадал.

Начата доследственная проверка. Назначено освидетельствование для установления степени тяжести вреда здоровью, истребуют документы из управляющей компании.

Следствие устанавливает ответственных за содержание и обслуживание дома.

Ранее 3 марта в саратовской больнице умер 77-летний пенсионер, на которого упала льдина с крыши дома в Саратове. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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