Дело возбудили после падения снега с крыши на школьницу в Череповце

16-летняя школьница пострадала при падении снежной глыбы с крыши жилого дома в Череповце. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, девочка была госпитализирована с ушибленной раной головы и сотрясением головного мозга. На нее рухнула снежно-ледяная масса с крыши дома по бульвару Доменщиков. Следствием установлена компания, которая должна была проводить очистку кровли от снега. В ходе проверки будет установлено конкретное лицо, допустившее нарушение норм уборки, пишет ИА FlashNord.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что в Саратове проводится проверка по факту падения глыбы льда с крыши на мальчика 2006 года рождения.