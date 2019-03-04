Очевидцы сняли на видео тигра на пляже в Новороссийске
Очевидцы сняли на видео, как тигрицу на поводке и без намордника выгуливают на пляже в Новороссийске.
Местные жители сейчас просят организовать проверку, сообщает РЕН ТВ.
В свою очередь хозяева хищника уверяют, что зверь живет в клетке в частном доме и угрозы якобы не представляет.
Ранее сообщалось, что в приморской тайге мужчина пострадал в результате нападения амурского тигра. Инцидент произошел 16 февраля, мужчина получил обширные рваные раны головы, лица и рук. По факту произошедшего полиция и охотнадзор проводят проверки.