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Очевидцы сняли на видео тигра на пляже в Новороссийске

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Очевидцы сняли на видео, как тигрицу на поводке и без намордника выгуливают на пляже в Новороссийске.

Местные жители сейчас просят организовать проверку, сообщает РЕН ТВ.

В свою очередь хозяева хищника уверяют, что зверь живет в клетке в частном доме и угрозы якобы не представляет.

Ранее сообщалось, что в приморской тайге мужчина пострадал в результате нападения амурского тигра. Инцидент произошел 16 февраля, мужчина получил обширные рваные раны головы, лица и рук. По факту произошедшего полиция и охотнадзор проводят проверки.

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