Оппозиция победила на парламентских выборах в Эстонии

Оппозиционная Партия реформ Эстонии смогла победить на прошедших 3 марта выборах в парламент страны (Рийгикогу), следует из данных, представленных на сайте государственной избирательной комиссии.

За реформистов проголосовали 28,8% избирателей. Благодаря этому партия смогла получить 34 мандата из 101, увеличив свое присутствие на четыре места.

Правящая Центристская партия набрала 23,1% голосов — 26 мест в парламенте против 27 ранее.

За еще одну оппозиционную — Консервативную народную партию — проголосовали 17,8% эстонцев. Это позволило им увеличить свое присутствие в парламенте с 7 до 19 мест.

Преодолеть 5-процентный барьер смогли еще две партии — Isamaa («Отечество»), которая набрала набрала 11,4% и получила 12 мест, и Социал-демократическая, за которую проголосовали 9,8% избирателей (10 мест).

Всего в выборах участвовали 15 политических партий.