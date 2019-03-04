Прямой эфир

Оппозиция победила на парламентских выборах в Эстонии

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оппозиционная Партия реформ Эстонии смогла победить на прошедших 3 марта выборах в парламент страны (Рийгикогу), следует из данных, представленных на сайте государственной избирательной комиссии.

Русские под вопросом: что изменят парламентские выборы в Эстонии
Кто победит в борьбе популистов и националистов

За реформистов проголосовали 28,8% избирателей. Благодаря этому партия смогла получить 34 мандата из 101, увеличив свое присутствие на четыре места.

Правящая Центристская партия набрала 23,1% голосов — 26 мест в парламенте против 27 ранее.

За еще одну оппозиционную — Консервативную народную партию — проголосовали 17,8% эстонцев. Это позволило им увеличить свое присутствие в парламенте с 7 до 19 мест.

Преодолеть 5-процентный барьер смогли еще две партии — Isamaa («Отечество»), которая набрала набрала 11,4% и получила 12 мест, и Социал-демократическая, за которую проголосовали 9,8% избирателей (10 мест).

Всего в выборах участвовали 15 политических партий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эстонии призвали запретить въезд в Шенген четверым высокопоставленным россиянам
В Эстонии заявили о потере базового доверия к США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017