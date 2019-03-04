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В Тюмени детей из группы риска будут обучать альпинизму

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Проект «Альпинистско-туристская подготовка детей группы риска» стартует в Тюмени. Его реализует городской центр туризма и краеведения.

Как отмечает портал «Наш город», покорять трассу на скорость, как на настоящем чемпионате России, будут 40 детей из группы риска и те, кто состоит на учете. После этого все они получат сертификаты в спортивные магазины. Ресурс напоминает, что региональная федерация альпинизма и центр туризма и краеведения стали лауреатами конкурса по соисканию гранта по работе с детьми группы риска.

Ранее в Тюмени областная штаб-квартира «серебряных» добровольцев создала инклюзивный театр для детей с ограниченными возможностями из домов-интернатов, а также для одиноких пожилых людей.

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