Литературный конкурс «Гришинские проталины» начинается в Тюмени

VII городской конкурс детского и юношеского литературного творчества «Гришинские проталины» стартует в Тюмени. Его учредил департамент культуры. Конкурс посвящен творчеству тюменского поэта Александра Гришина и проводится ежегодно.

Как отмечает megatyumen.ru, цель «Гришинских проталин» - поддержка творческих начинаний молодых писателей, совершенствование их писательского мастерства и формирование художественного вкуса. В соревнованиях могут участвовать жители города от восьми до 18 лет, которые желают заявить о своих способностях.

Авторы будут соревноваться в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Школьное сочинение». Особое внимание жюри уделит сочинениям о жизни и творческом наследии Гришина. Авторы лучших произведений получат дипломы, кубки и призы.

Ранее сообщалось, что в разных городах России проходит чемпионат по чтению вслух «Открой рот».