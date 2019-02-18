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Литературный «Музей русского горя» появится в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города предложили переименовать музейный комплекс писателей Урала. Дом Федора Решетникова может получить название «Музей русского горя».

По мнению авторов идеи, изменения будут способствовать наплыву посетителей и росту интереса к творчеству писателя. Об этом пишет ТагилСити.Ру. Самому музейному комплексу могут дать закрепившееся народное название «Литературный квартал». Главной целью этих нововведений является создание нового образа Объединенного музея писателей Урала, пишут «Вечерние ведомости».

Федор Решетников известен как автор рассказов, повестей «Ставленник» (1864), «Между людьми» (1865), романа «Свой хлеб» (1870), посвященного женской эмансипации. В своих незавершенных романах он изобразил быт горнозаводских рабочих. Впервые в русской литературе описал забастовку.

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