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Чемпионат по чтению вслух проведут в Курске

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Курск присоединится к чемпионату по чтению вслух «Открой рот». В 2019 году он пройдет в целом ряде городов, а летом в Москве состоится финал.

Лучшего чтеца выберут в Курске 26 февраля. В выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» состоится отборочный тур. Принять участие в состязании может любой желающий старше 18 лет, отмечает «Курская правда».

По правилам, участники чемпионата в неформальной обстановке должны прочитать вслух без подготовки тексты, выбранные организаторами. Жюри оценит технику и артистизм чтения. Подготовиться заранее практически невозможно, поскольку выбор отрывка — это лотерея.

Сам чемпионат «Открой рот» существует с 2011 года. Он считается одним из самых массовых литературных проектов в России. С 2018 года подобные состязания проходят в Лондоне, Париже и других городах Европы.

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