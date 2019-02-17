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Жители Курска напишут литературный диктант

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В Международный день русского языка, 21 февраля, на базе Культурного центра семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара в Курске запустят литературно-образовательный проект «БиблиоДиктант: пишем с автором».

Текст зачитает будет известный курский литератор. Участников ждут интерактивные игры и викторины: «Превращение слов», «Словесная перестрелка», «Крылатые выражения», «Шифровка». Задания основаны на именах великих писателей, стоявших у истоков создания русского литературного языка. Победителей ждут призы, отмечает «Курская правда».

Напомним, в декабре правовой диктант написали 165 тыс. человек из 85 регионов России. Акцию приурочили к 25-летию принятия российской Конституции. В среднем граждане набрали 67 баллов из 100, за диктант они получили четыре с минусом. Лидером по количеству участников стал Краснодарский край, там диктант написали 16 тыс. человек. Организаторы решили в следующем году провести конкурс среди регионов на звание правовой столицы России.

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