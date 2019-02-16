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Инклюзивный театр создали «серебряные» волонтеры в Тюмени

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Тюменская региональная штаб-квартира «серебряных» добровольцев организовала инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями, которые проживают в домах-интернатах.

Репетиции авторской постановки проводит актриса молодежного театра «Ангажемент» Анастасия Бируля. Участники во время спектакля смогут применить такие реабилитационные и профилактические практики, как пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие координации движений, памяти и внимания.

Волонтеры создадут для зрителей эффект полного погружения в сюжет, передает megatyumen.ru. Результаты совместной творческой коллаборации представят уже в конце февраля. 

В Новосибирской области открыли ресурсный центр, призванный объединить все волонтерские организации региона. Здесь будут проходить встречи, образовательные мероприятия, можно будет получить всестороннюю помощь. Движение добровольцев в области насчитывает свыше 15 тыс. человек.

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