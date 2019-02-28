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Врачей в Тюмени осудили за инвалидность у ребенка после операции

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В Тюмени вынесен приговор в отношении врачей, которые проводили операцию по удалению миндалин у ребенка. После операции мальчик остался инвалидом.

По данным суда, во время операции у ребенка произошел бронхоспазм и остановка сердца. Из-за развившейся гипоксии мальчик впал в кому. Лечить маленького пациента пытались разные клиники мира, однако он так и остался инвалидом. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали врач-отоларинголог и анестезиолог. Об этом сообщает портал «Наш город».

По решению суда отоларинголог приговорен к двум годам лишения свободы условно. Анестезиолог освобожден от уголовного преследования в связи с истечением срока давности.

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