Назначен исполняющий обязанности вице-премьера Забайкалья

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов представил и.о. первого вице-премьера края.

Им стал бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, передает ТАСС.

Орачевский родился в Иркутске в 1980 году. В 2002 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права.

В 2016 году учился по президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент».

С 2015 по 2017 год возглавлял Центр развития бизнеса Забайкальского края, затем перешел в правительство Иркутской области.

Осипов был назначен врио главы Забайкальского края 25 октября 2018 года.

17 января временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей шести комитетов, четверо из которых отвечают за экономику.