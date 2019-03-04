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Назначен исполняющий обязанности вице-премьера Забайкалья

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Фото: забайкальскийкрай.рф
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов представил и.о. первого вице-премьера края.

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Им стал бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, передает ТАСС.

Орачевский родился в Иркутске в 1980 году. В 2002 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права.

В 2016 году учился по президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент».

С 2015 по 2017 год возглавлял Центр развития бизнеса Забайкальского края, затем перешел в правительство Иркутской области.

Осипов был назначен врио главы Забайкальского края 25 октября 2018 года.

17 января временно исполняющий обязанности главы Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей шести комитетов, четверо из которых отвечают за экономику.

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