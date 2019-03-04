Врачи дали советы по безопасному поеданию блинов на Масленицу

Врачи рассказали, что два–три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем.

Как считают опрошенные «РИА Новости» эксперты, готовить блины лучше самостоятельно, а выбирать нежирную начинку — фруктовую или творожную. При этом телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что чувство меры — это самое важное.

«Когда человек следит за своей массой тела, рекомендуется зараз съедать не более двух–трех блинов и максимум два раза в неделю, этот продукт не должен быть в постоянном рационе», — рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова.

Она пояснила, что в одном блинчике среднего размера содержится около 100 килокалорий. В свою очередь, врач-гастроэнтеролог «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко сообщил, что блины — не очень тяжелый продукт для желудка.

«Проблема состоит в том, с чем их едят, — уточнил врач. — Для людей, у которых пищеварение скомпрометировано, избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной железы».

По его словам, блины из пшеничной муки нельзя употреблять больным целиакией — непереносимостью глютена. Их следует заменить на продукт из гречневой муки. При этом лучше блины есть горячими, потому что в холодном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее расщепляться. Эксперты сошлись во мнении, что блины – это источник энергии, поэтому хорошо подходят для завтрака.

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов ранее рассказал, на что нужно прежде всего обращать внимание, чтобы не отравиться блинами на масленичных ярмарках.