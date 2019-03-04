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Фотограф Альберт Уотсон негативно оценил снимки пользователей в Instagram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Знаменитый фотограф Альберт Уотсон приехал в Москву, чтобы представить новый календарь Pirelli в Мультимедиа Арт Музее. В интервью «Известиям» он рассказал, зачем проекту понадобились интернет-знаменитости и почему Instagram испортил людям вкус.

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По его словам, на сегодняшний день календарь Pirelli находится в довольно сложной ситуации, так как изначально создавался для механиков, в гаражах у которых висели пин-ап-фотографии.

«Классическая идея — календарь с сексуальными девушками. Но за последние несколько лет Pirelli поменялся, потому что люди стали критиковать такие фото: снимать обнаженных женщин уже не совсем политкорректно», — отметил Уотсон.

Мир меняется очень стремительно, и Pirelli на это реагирует привлечением интернет-знаменитостей, отметил фотограф.

«У таких женщин, как Джулия Гарнер, Мисти Коупленд, Летиция Каста, Джиджи Хадид, миллионы подписчиков в Instagram. Благодаря этому подходу Pirelli до сих пор интересен людям по всему миру», — добавил Уотсон.

Также эксперт рассказал о том, каким видит будущее фотографии в эпоху интернета. В частности, он считает, что Instagram испортил людям вкус и мешает их общению.

«Это действительно проблема, потому что людям всё равно, на что смотреть. Например, у Джиджи Хадид 46 млн подписчиков. Она делает фотографию новых кроссовок, а 2 млн человек пишут: «Круто! Мне очень нравится!». 99,9% снимков в Instagram — довольно плохие фотографии», — подчеркнул Уотсон.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Снимать обнаженных женщин уже неполиткорректно»

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