Архиепископа «новой церкви» Украины задержали в Крыму за хулиганство

Архиепископа так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента (Куща) задержали на автовокзале в Симферополе. Об этом 3 марта сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Его (архиепископа Климента. — Ред.) сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань», — цитирует Полозова агентство ТАСС.

Комментария от крымского управления МВД РФ пока не поступало.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко).

В Русской православной церкви отметили, что подписанный членами синода Константинопольского патриархата томос является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы. Решение Константинопольского патриархата не признали многие канонические православные церкви по всему миру.