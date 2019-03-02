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Константинополь отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

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Фото: ТАSS/Zuma
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Константинопольский патриархат отказался выносить на всеправославный уровень обсуждение раскола церкви на Украине. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Соответствующее заявление сделал константинопольский патриарх Варфоломей в письме к антиохийскому патриарху Иоанну. По его словам, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания и выразил мнение, что оно ни к чему не приведет и все участники будут не согласны друг с другом, пишет РЕН ТВ.

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20 декабря прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, которым обязывает нынешнюю каноническую церковь сменить свое название в трехмесячный срок. При этом новое название обязательно должно включать фразу «Русская православная церковь». В случае отказа власти грозят аннулировать устав УПЦ, что будет означать ее ликвидацию как церковной организации.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей. Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко), считающийся ставленником главы бывшего Киевского патриархата Филарета (в миру Михаил Денисенко). Последнего РПЦ лишила сана в 1992 году после его решения создать непризнанную мировым православием Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Спустя пять лет он был предан анафеме.

28 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет условия перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно документу, решение об этом община принимает путем голосования верующих. При этом созвать собрание для голосования может любой представитель прихода.

В Русской православной церкви отметили, что подписанный членами синода Константинопольского патриархата томос является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

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