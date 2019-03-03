В алжирской столице из-за беспорядков закрыто метро

В столице Алжира (носит то же название, что и страна) продолжаются акции протеста. Из-за манифестаций закрыто метро и перекрыты основные улицы города.

В митингах принимает участие несколько тысяч человек. Силы правопорядка перекрывают движение, чтобы не дать протестующим пройти к зданию президентской администрации. Спецтехника закрыла некоторые дороги, чтоб помешать жителям восточных окраин (там обитает в основном молодежь) пробраться в центральные районы, передает ТАСС.

Чтобы не пустить на митинги студентов Университета Алжира, полиция перекрыла выходы из кампуса.

Акции идут и в других алжирских городах — Оране, Аннабе и других.

Беспорядки в Алжире начались после появления информации о выдвижении главы государства Абдельазиза Бутлефики на пятый срок. Сам глава государства, которому 2 марта исполнилось 82 года, в настоящее время находится в швейцарской клинике. По словам источников, знакомых с ситуацией, он в тяжелом состоянии, врачи опасаются за его жизнь.

Бутлефика впервые победил на выборах в 1999 году, затем переизбирался в 2004, 2009 и 2014 годах. В 2013 году он перенес инсульт, после которого может передвигаться только на инвалидной коляске, с трудом разговаривает, редко появляется на публике и много времени проводит в больницах, но это не помешало политику выставить свою кандидатуру на пятый срок.

Выборы в Алжире назначены на 18 апреля.