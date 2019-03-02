Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.

Как рассказали телеканалу источники, знакомые с ситуацией, 82-летний политик находится в реанимации в почти бессознательном состоянии. Врачи крайне обеспокоены за его жизнь.

В 2013 году глава государства перенес инсульт, после которого у него частично нарушилась речь, а передвигаться он может только в инвалидном кресле. Однако это не помешало ему 10 февраля официально выдвинуть свою кандидатуру на новый, пятый подряд президентский срок. Выборы запланированы в Алжире на 18 апреля.

1 марта в столице Алжира произошли столкновения между полицией и протестующими, которые вышли на улицы города в знак несогласия с выдвижением кандидатуры Бутефлика. По данным Al Mayadeen, в ходе беспорядков, 10 человек были ранены, по меньшей мере 45 арестованы.