Беспорядки произошли в столице Алжира

Столкновения произошли между протестующими и полицией в алжирской столице в пятницу вечером. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, тысячи человек вышли на улицы Алжира после сообщений о выдвижении 81-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на очередной пятилетний срок.

Столкновения произошли рядом с президентским дворцом в квартале Эль-Мурадия, а также на Площади 1 мая. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, чтобы не подпустить их к правительственному комплексу. По данным СМИ, в результате стычек есть пострадавшие.

В первый раз Бутефлика баллотировался на пост президента в 1999 году. Он одержал победу с результатом в 74% голосов. Однако другие кандидаты заявляли о фальсификациях.

В 2013 году политик перенес инсульт и с тех пор передвигается в инвалидной коляске и с трудом говорит. На публике он появляется крайне редко, проводя много времени в зарубежных клиниках.

Этот факт не помешал ему победить на последних президентских выборах в 2014 году с результатом 81,53 % голосов.