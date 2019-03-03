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В Китае нашли древний «эликсир бессмертия»

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Фото: news.cgtn.com
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В китайском городе Лоян провинции Хэнань археологи нашли бронзовый кувшин с жидкостью, которая в древние времени считалась «эликсиром бессмертия». Об этом 2 марта сообщает телеканал CGTN.

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Сосуд 3,5 л жидкости был обнаружен в гробнице династии Западная Хань (202 год до н.э — 8 год н.э.).

Сначала эксперты приняли содержимое за алкоголь, так как от жидкости пахло спиртным.

Находку направили на экспертизу, которая показала, что жидкость содержит нитрат калия и алунита — элементы, которые в древних даосских текстах записаны как ингредиенты для приготовления напитка, дарующего бессмертие.

Также из гробницы достали окрашенные глиняные горшки, изделия из нефрита и меди. Личность похороненного в могиле человека пока не установлена.

1 марта в Египте нашли предполагаемое место захоронения Александра Македонского, гробницу которого разыскивают в течение многих столетий.

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