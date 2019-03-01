В Египте нашли предполагаемое место захоронения Александра Македонского

Археологи нашли несколько артефактов, которые могут указывать на истинное местоположение могилы полководца Александра Македонского, пишет National Geographic.

В ходе раскопок в древней Александрии исследователи обнаружили скульптуру эллинистической эпохи. По мнению исследователей, она изображает Александра Македонского и может указывать на место захоронения знаменитого полководца, гробницу которого разыскивают уже в течение многих столетий. Руководитель экспедиции Каллиопа Лимнеос-Папакоста убеждена, что ее команда максимально приблизилась к разгадке этой тайны, сообщает телеканал «Звезда». Археологам впервые удалось обнаружить руины Александрии еще самой первой постройки.

В поисках гробницы исследователи применяют древние источники и современные технологии. В частности, они при помощи компьютера сканируют почву, благодаря чему узнали, что под поверхностью современного города находятся 14 аномалий и одна из них может оказаться могилой Александра Македонского.