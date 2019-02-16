На окраине Тбилиси обнаружили захоронение эпохи эллинизма

В районе Глдани на окраине Тбилиси местные жители обнаружили древние захоронения. Сейчас их изучает Национальное агентство защиты культурного наследия страны. Об этом 15 февраля сообщается на сайте службы.

«В результате первичного осмотра обнаруженного объекта были выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения», — говорится в сообщении агентства.

Археологи считают, что найденные предметы могут относиться к эллинистической эпохе — концу IV века до нашей эры. В службе также рассказали, что заключение об артефактах, датирование захоронений и их культурологическая оценка будут подготовлены в ближайшее время.

6 февраля монету античного времени нашли у Крымского моста. Специалисты считают, что она была отчеканена в начале нашей эры в Боспорском царстве во время правления первого царя Сарматской династии Аспурга.