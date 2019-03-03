Пенсионер скончался после падения глыбы льда с крыши в Саратове

Пенсионер скончался в больнице после падения на него глыбы льда с крыши дома в Саратове. Накануне 77-летнего горожанина госпитализировали после полученных травм, сообщил представитель областного минздрава Александр Колоколов 3 марта.

По его словам, врачи провели операцию потерпевшему, как только его доставили в медучреждение. За ходом хирургического вмешательства наблюдал лично консилиум профильных специалистов и главврач больницы.

«Но <...> мужчина скончался, несмотря на все усилия врачей и проведенные медицинские манипуляции», — цитирует Колоколова агентство «РИА Новости».

Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Это не первый случай гибели прохожих из-за падения льда с крыш домов в Саратове. Так, 26 февраля на пенсионерку рухнула ледяная глыба с козырька балкона, женщина скончалась. 20 февраля 43-летняя жительница города получила серьезные травмы от упавшего ей на голову куска наледи.