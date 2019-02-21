Жительница Саратова госпитализирована из-за падения глыбы льда

Вечером 20 февраля на улице Чапаева в центре Саратова 43-летняя женщина получила серьезные травмы от упавшей с крыши здания глыбы льда. По данным министерства здравоохранения в доме 68/70 находится около 40 организаций, в том числе горизбирком и следственные отделы СУ СКР по Заводскому, Фрунзенскому и Октябрьскому районам.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Ранее 18 февраля в результате падения льда с крыши здания на Московской, 23, в больницу попали две женщины. А 19 февраля пласты снега с ЛДС «Кристалл» травмировали мужчину.

Ледяная глыба 15 февраля рухнула на двоих детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетние девочки-близняшки госпитализированы с сотрясением головного мозга. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Мира.