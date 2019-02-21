Прямой эфир

Жительница Саратова госпитализирована из-за падения глыбы льда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 20 февраля на улице Чапаева в центре Саратова 43-летняя женщина получила серьезные травмы от упавшей с крыши здания глыбы льда. По данным министерства здравоохранения в доме 68/70 находится около 40 организаций, в том числе горизбирком и следственные отделы СУ СКР по Заводскому, Фрунзенскому и Октябрьскому районам.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Ранее 18 февраля в результате падения льда с крыши здания на Московской, 23, в больницу попали две женщины. А 19 февраля пласты снега с ЛДС «Кристалл» травмировали мужчину.

Ледяная глыба 15 февраля рухнула на двоих детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетние девочки-близняшки госпитализированы с сотрясением головного мозга. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи начали проверку по факту падения льда с крыши на детей в Уфе
Женщина погибла при падении глыбы льда с крыши в Самарской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017