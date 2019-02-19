Следователи начали проверку по факту падения льда с крыши на детей в Уфе

В Башкортостане началась доследственная проверка по факту травмирования двух детей при сходе снежной глыбы с крыш в Уфе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первый инцидент произошел на улице Транспортной. С козырька балкона на девятом этаже многоквартирного дома наледь сошла на второклассника. На улице Кольцевой при аналогичных обстоятельствах пострадала ученица четвертого класса. Оба школьника после осмотра были отпущены домой, пишет «МедиаКорСеть».

Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет. Правоохранительные органы дадут оценку действиям лиц, которые отвечают за содержание имущества в многоквартирных домах. Проводится опрос сотрудников управляющих компаний и очевидцев.

Ранее сообщалось, что из-за резкого потепления в Уфе зафиксировано 12 случаев падения наледи и снега. Повреждения получили две машины.