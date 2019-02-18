снежный ком обрушился на ребенка с крыши дома в Уфе

Восьмилетний ребенок пострадал после падения на него снежного кома с крыши одного из домов в Уфе. Инцидент произошел накануне, 17 февраля, в Калининском районе города.

Как сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на управление гражданской защиты, глыба обрушилась на второклассника с козырька балкона на девятом этаже. Обошлось без серьезных травм, мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Между тем, из-за резкого потепления в столице Башкирии зафиксировано 12 случаев падения наледи и снега. Повреждения получили две машины.

Так, в Октябрьском районе сугроб, свалившийся с восьмого этажа, разбил заднее стекло Kia, а в Советском районе повреждения получил Volkswagen, который был припаркован под окнами многоэтажки.

Ранее сообщалось, что в Саратове во время обрушения наледи с крыши дома пострадали две женщины.