Две женщины пострадали при падении наледи с крыши в Саратове

Наледь упала с крыши дома на прохожих в Саратове. В результате происшествия пострадали две женщины.

Инцидент произошел на улице Московской. По данным очевидцев, наледь рухнула возле арки, ведущей во двор. Одна из пострадавших женщин только вышла из здания, при падении наледи она упала без сознания. В министерстве здравоохранения Саратовской области пояснили, что в больницу доставлены женщины 36 и 57 лет, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Состояние обеих пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получили травмы головы и шеи.

Ранее сообщалось, что в Череповце госпитализирована 16-летняя девочка, на которую рухнула сосулька. Пострадавшая от удара потеряла сознание, скорую помощь вызвал прохожий.